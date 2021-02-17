В Кремле пока не ознакомились с новой статьей Голунова

В Кремле пока не ознакомились с новой статьей журналиста Ивана Голунова о якобы подставных понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим статьям; у органов прокуратуры и МВД есть возможность ознакомиться с журналистским расследованием и принять решение о необходимости каких-либо действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.