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Газета.Ru
Газета.Ru

Более 30 банков РФ могут потерять лицензию в 2021 году

"Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям", - подчеркнули эксперты рейтингового агентства.В источнике
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Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
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