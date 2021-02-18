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Ньюс-НН
Ньюс-НН

Более 30 банков в России могут остаться без лицензии в 2021 году

Например, вновь стало действовать требование регулятора о наращивании резервов на покрытие рисков, ослабленное на время пандемии. Банкам предстоит изыскать более 1,3 млрд рублей на эти цели. Также эксперты говорят о проблеме низкого качества активов, которая только усугубится в 2021 году.В источнике
С чего всё началось

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
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