с чего всё началось

Агентство «Sputnik Беларусь» распространило информацию, согласно которой ночью белорусские правоохранительные структуры произвели задержание недалеко от Минска свыше 30 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК).

В Белоруссии заявили о задержании свыше 30 боевиков иностранной ЧВК

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