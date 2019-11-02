с чего всё началось

По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану. Уточняется, что пострадал 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в Казани

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