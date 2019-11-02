Происшествия
ИнтерфаксБолее 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану. Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы.
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с чего всё началось
По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.Известия04:03
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