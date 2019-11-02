с чего всё началось

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану. Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы.

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Общество Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.

Политика Финляндия оплатит разминирование Донбасса Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Политика Белый дом подготовился к импичменту Трампа Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.