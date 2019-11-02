Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану. Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы.
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с чего всё началось
По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте
 Следственного комитета РФ по Татарстану.
Известия04:03

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В Казани из больницы выписали детей, госпитализированных с отравлением

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В Казани выписали часть детей, госпитализированных с отравлением

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Отравившихся в Казани детей готовят к выписке

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Трое детей, госпитализированных после отравления в казанской гостинице, выписаны

Kazanfirst.ru06:40

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс03:25

В Казани возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в гостинице

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Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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Происшествия

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Авто

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С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
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Происшествия

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье

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Общество

В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
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Происшествия

В Югре спасли почти 30 кошек, брошенных на заснеженной трассе

Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых неизвестные оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту.
РИА Новости 06:52
Армия и оружие

30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Мурманский вестник вчера в 06:03
Политика

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Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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РИА Новости 07:15
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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Экономика

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Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Авто

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Армия и оружие

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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
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Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

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ЮАР обыграла Англию и стала обладателем Кубка мира по регби

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