Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану. Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы.
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с чего всё началось
По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте
 Следственного комитета РФ по Татарстану.
Известия04:03

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Трое детей остаются в больнице после отравления в отеле в Казани

РИА Новости03:26

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс03:25

У отравившихся в казанской гостинице детей кишечная инфекция не выявлена

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После массового отравления детей в Казани возбуждено уголовное дело

ГТРК Татарстан04:15

В Казани возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в гостинице

БИЗНЕС Online02:14

После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

Татар-информ03:37

В Казани возбудили уголовное дело после массового отравления школьников

Вечерняя Казань02:46
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
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Газета.Ru вчера в 21:50
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Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

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В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону

Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.
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Футбол

Карпин прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
ProstoProSport 31 октября в 15:59
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия

Скончался один из пассажиров перевернувшейся в Туле маршрутки

По данным на вечер 1 ноября, в аварии пострадали 3 человека: два пассажира и один водитель.
Первый Тульский 04:27
Армия и оружие

Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

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Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

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Общество

Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
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Футбол

«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом

"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
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В Ташкенте началось заседание совета глав правительств стран ШОС

РИА Новости вчера в 23:21
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СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Газета.Ru вчера в 12:17
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
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