За шесть недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям обратились более 30 млн человек. Расходы на выплаты пособий стремительно растут.

В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек

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Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 45

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что ушел на режим самоизоляции, сообщает «Mash». 5

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Общество Онколог: сплоченность русского народа поможет победить коронавирус Русский народ, как правило, сплачивается вокруг любой беды, коронавирус в России тоже должны победить, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 2

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Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 65

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