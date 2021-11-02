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Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве

Количество отмененных рейсов в Домодедово составило 13, в Шереметьево - десять, еще шесть рейсов задержаны во Внуково.
ТАСС
Известно, что в аэропорту время вылета 32 рейсов перенесли на более позднее время и три рейса отменили.
Вечерняя Москва
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) до 09:00 2 ноября.
РИА Новости
Из-за густого тумана автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах.
Дождь
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 150 рейсов
РИА Новости03:09
Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 141 рейс из-за тумана
Lenta.ru01:59
Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана
Интерфакс01:27
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана
Газета.Ru01:55
В Москве из-за тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы
Москва 2402:41
Сильный туман стал причиной отмены и задержки более 100 авиарейсов в Москве
ФАН01:58
Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы превысило 150
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