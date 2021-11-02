Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-терапевт Александр Мельников рассказал в Facebook, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Неблагоприятная ситуация с урожаем в РФ в 2021 году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в 2022 году, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.