Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах российской столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Согласно информации на 00:07 мск, во Внукове три рейса задержаны, шесть отменены, в Домодедове один рейс задержан, 13 отменены. В Шереметьеве задержка четырёх рейсов и отмена 11.

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