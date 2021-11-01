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Более 30 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы

Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах российской столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Согласно информации на 00:07 мск, во Внукове три рейса задержаны, шесть отменены, в Домодедове один рейс задержан, 13 отменены. В Шереметьеве задержка четырёх рейсов и отмена 11.В источнике

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Самолет в столичном аэропорту Шереметьево взлетел в условиях сильного тумана
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