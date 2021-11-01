Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах российской столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Согласно информации на 00:07 мск, во Внукове три рейса задержаны, шесть отменены, в Домодедове один рейс задержан, 13 отменены. В Шереметьеве задержка четырёх рейсов и отмена 11.В источнике
Из-за последней вспышки северное сияние может быть видно на крайнем северо-востоке, в верхней части Среднего запада и в штате Вашингтон, хотя его может быть трудно увидеть жителям мегаполисов, отмечает "Территория новостей".
Спортивный директор B8 Esports Евгений Ugin Ерофеев рассказал о процессе отбора игроков в состав по Dota 2. В ролике для социальных сетей он объяснил, как команда ищет кандидатов и проводит собеседования.