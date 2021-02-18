Более 30 банков могут потерять лицензию в 2021 году. Об этом говорит индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». В исследовании представлено мнение компании о числе банков, которые сумеют предотвратить дефолт в ближайшие 12 месяцев.

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С чего всё началось Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. РИА Новости 18:28