Общество
REGNUMБолее 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.РИА Новости04:33
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