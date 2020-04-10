Общество

REGNUMREGNUMБолее 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости04:33

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Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ

Российская газета09:03

Свыше 30 стран попросили Россию поставить аппараты ИВЛ

Вести.Ru07:16

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

REGNUM06:42

Более 30 стран обратились к РФ с просьбой о поставках аппаратов ИВЛ

Московский Комсомолец06:53

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Национальная служба новостей06:32

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

РИА Новости04:33

Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России

Газета.Ru04:20
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Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

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News.ru 04:21
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
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Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Вопросы отмены санкций в отношении Роснефти и "Северного потока" во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не поднимались, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:31
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Хоккей

Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU 08 апреля в 22:58
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Хоккей

Малкин о пандемии коронавируса в США: трупы складывают друг на друга

РИА Новости 03:21
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
НГС55 09:12
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Политика

Путин назвал задачи России в космической отрасли

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам ракетно-космической отрасли, что она относится к жизненно важным секторам экономики и «решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».
Коммерсантъ 08:20
Общество

В России начали ограничивать продажу пива

В России из-за пандемии ограничили продажу разливного пива.
Деловое.ТВ 04:19
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru вчера в 11:59
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-1 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.
Российская газета 07:05
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Общество

В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы

Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
Происшествия

«Дело реставраторов» дошло до суда

Интерфакс 09:10
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом.
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Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
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«Пока вы носите маски абы как, в аду для вас греется котел»: письмо врача тем, кого достала изоляция

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Новости Архангельска 29.ru 04:36
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
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