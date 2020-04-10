Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБолее 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир.
Читать в источнике
Комментировать415
с чего всё началось

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости04:33

Подробнее о событии

Свыше 30 стран мира запросили у России аппараты ИВЛ

News.ru07:31

Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России

Газета.Ru04:20

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

REGNUM06:42

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Национальная служба новостей06:32

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

РИА Новости04:33

Более 30 стран обратились к РФ с просьбой о поставках аппаратов ИВЛ

Московский Комсомолец06:53

Десятки стран попросили у России аппараты ИВЛ

Рамблер04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

RuNews24.ru 00:44
Технологии

Как нейросети следят за нами?

С помощью камер правительство Китая следит за 2,5 млн уйгуров — это национальное меньшинство, исповедующее ислам.
РБК 08 апреля в 07:32
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Футбол

Санчо открыт для перехода в «МЮ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 05:41
Общество

Москалькова: Таджикистан не принимает граждан, подлежащих выдворению

В России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
РИА Новости 06:55
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Здоровье

Игорь Бабушкин назвал условия смягчения карантинных мер

Игорь Бабушкин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Астраханской области еще впереди, и все ограничительные меры, принятые властями на данный момент - обоснованы.
КП - Астрахань 02:00
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Гаджеты

В Сети рассекретили бюджетный смартфон Google Pixel 4a

Discover24 04:16
Кино

Глава Marvel намекнул на возможное продолжение «Мстителей»

Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов "Мстителей" возможным продолжением.
Discover24 05:38
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Здоровье

Чем отличается карантин от самоизоляции с юридической точки зрения

Что касается самоизоляции, ее ввели в России 30 марта для всех категорий граждан.
РИА Новости вчера в 06:55
Музыка

Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda

Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Piter.tv 07:29
Общество

На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Деловая газета. Юг 07:15
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:44
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Хоккей

Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU 08 апреля в 22:58
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Происшествия

Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Футбол

Защитник «Уотфорда»: «Сезон АПЛ нужно завершить досрочно, а чемпионом признать «Ливерпуль»

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас выступил за досрочное завершение сезона в АПЛ с признанием «Ливерпуля» чемпионом.
Sport24.ru 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное