Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

с чего всё началось

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир.

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

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