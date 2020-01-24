Армия и оружие

ФАНФАНБолее 30 военных США пострадали при обстреле американских баз в Ираке

Не менее 34 американских военнослужащих пострадали при обстреле военных баз США в Ираке. Такие данные в пятницу привел официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — отметил он.
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