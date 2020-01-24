Армия и оружие
ФАНБолее 30 военных США пострадали при обстреле американских баз в Ираке
Не менее 34 американских военнослужащих пострадали при обстреле военных баз США в Ираке. Такие данные в пятницу привел официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — отметил он.
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Политика
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами ГИБДД
Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Общество
Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьниным днем необычно, творчески.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Гаджеты
Honor представил новые ноутбуки для России и объявил цены
В России ноутбуки Honor MagicBook 14 будут стоить 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе
Летевший из Лимы (столица Перу) в город Хульяку лайнер экстренно сел в аэропорту Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Футбол
«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками
По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Сорос выделил $1 млрд на обучение молодежи борьбе с авторитаризмом
Миллиардер Джордж Сорос, который занимает 56-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes (состояние $8,3 млрд), пообещал выделить $1 млрд на создание глобальной сети университетов, которая будет заниматься преподаванием и исследованиями в области борьбы с авторитаризмом и изменением климата.
Футбол
Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Авто
К выходу на рынок готовится электрический кроссовер Hycan 007
Китайские компании GAC и Nio представили первую модель нового электрического бренда Hycan - стильный кроссовер с индексом 007, который на рынке КНР ждут уже в апреле 2020 года.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Космос
На Восточном собирают вторую самарскую ракету для запуска интернет-спутников OneWeb
Первый в текущем году запуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с интернет-спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур в феврале.
Происшествия
Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб
Пресс-служба управления столичной Госавтоинспекции сообщает о массовом ДТП на севере Москвы. В результате погиб один человек.