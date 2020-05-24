Здоровье
Rostof.ruБолее 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 3 417 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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За сутки больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Зверево
Панорама Ростова-на-Дону04:20
Инфицированные COVID-19 зарегистрированы во всех городах и районах Дона
Правительство Ростовской области03:35
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
КП - Ростов-на-Донувчера в 09:55
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Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Армия и оружие
В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море
Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
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Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое
Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 22 мая в 09:17
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Илон Маск признался в любви к русскому языку
Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
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Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом
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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
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Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Испания примет иностранных туристов уже в июле
Испанский премьер Педро Санчес заявил, что страна начнёт принимать иностранных туристов с июля, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 10:21
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Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings вчера в 10:11
Общество
На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса
Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
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Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений
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RT на русском 07:48
Общество
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полицейские в Гонконге в воскресенье, 24 мая, применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-бей, сообщает South China Morning Post.
Коммерсантъ 03:29
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
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Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Футбол
«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона
Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
Советский спорт 06:20
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
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Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Общество
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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Культура
Катерина Гордеева опубликовала документальный фильм об Иосифе Бродском
В январе на «ещенепознере» вышли две другие документальные ленты Катерины Гордеевой: «Человек (не) вернулся с войны» об участниках войны в Афганистане и «Голоса» о детях блокадного Ленинграда.
Афиша Daily 07:20
Общество
Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве
Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz Global Holdings объявила о банкротстве из-за падения спроса на ее услуги, вызванного пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 01:30