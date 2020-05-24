В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 3 417 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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