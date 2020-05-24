Здоровье

Rostof.ruRostof.ruБолее 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 3 417 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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За сутки больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Зверево

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В Ростовской области выявили 152 новых случаев коронавируса

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КП - Ростов-на-Донувчера в 09:55
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

Газета.Ru 05:34
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Армия и оружие

В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море

Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
Дни24 07:21
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Наука

Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое

Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 22 мая в 09:17
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
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Происшествия

Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом

Lenta.ru 05:51
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Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Общество

Испания примет иностранных туристов уже в июле

Испанский премьер Педро Санчес заявил, что страна начнёт принимать иностранных туристов с июля, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 10:21
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Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings вчера в 10:11
Общество

На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса

Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
7
Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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Общество

В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 07:48
4
Общество

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полицейские в Гонконге в воскресенье, 24 мая, применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-бей, сообщает South China Morning Post.
Коммерсантъ 03:29
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
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Общество

Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни

URA.Ru вчера в 22:32
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Футбол

«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона

Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
Советский спорт 06:20
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей вчера в 09:15
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Общество

Министра экологии Сахалинской области проверят на уток

Сахалин.Инфо 05:40
Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
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Культура

Катерина Гордеева опубликовала документальный фильм об Иосифе Бродском

В январе на «ещенепознере» вышли две другие документальные ленты Катерины Гордеевой: «Человек (не) вернулся с войны» об участниках войны в Афганистане и «Голоса» о детях блокадного Ленинграда.
Афиша Daily 07:20
Общество

Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве

Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz Global Holdings объявила о банкротстве из-за падения спроса на ее услуги, вызванного пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 01:30
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