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Более 36 млрд рублей выделят на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте 8-17 лет

Правительство России выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.В источнике

С чего всё началось

Как говорится в опубликованном в четверг на сайте
 ведомства сообщении, неработающие мамы тоже смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.

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