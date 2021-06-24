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Правительство России выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

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С чего всё началось Как говорится в опубликованном в четверг на сайте ведомства сообщении, неработающие мамы тоже смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия. ТАСС вчера в 15:45