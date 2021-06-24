Правительство России выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

Городовой Городовой Дума ТВ Моя Москва.онлайн Piter.tv НТВ Первый канал МИР 24 Центральная Служба Новостей Высокогорские вести Победа 31 Актуальные комментарии Известия Live24 Рамблер РЕН ТВ TatCenter RT на русском Общественная служба новостей Readovka.ru Город55.ру ФАН Караван Ярмарка Deita.ru

С чего всё началось Как говорится в опубликованном в четверг на сайте ведомства сообщении, неработающие мамы тоже смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия. ТАСС вчера в 15:45