Исследования говорят о том,что в будущем необходимо избавиться от всех автомобилей в городах

Во всем мире количество автомобилей растет быстрее, чем население: в 2019 году было произведено 80 млн автомобилей, в то время как население увеличилось на 78 млн. человек.