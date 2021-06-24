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Более 36 млрд рублей выделят на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте 8-17 лет

Размер пособия будет равен половине прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.
Общественное телевидение России
Конкретная сумма зависит от региона проживания.
Life.ru
Всего до конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 млн детей.
RT на русском
Оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе через портал госуслуг и специальную форму.
Lenta.ru

С чего всё началось

Как говорится в опубликованном в четверг на сайте
 ведомства сообщении, неработающие мамы тоже смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.

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