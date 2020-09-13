Более 400 человек задержаны во время массовых акций протеста в Минске
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По всей стране задержаны несколько сотен человек. В разных районах Минска — более 400 человек. Напомним, массовые акции протеста начались в Минске и различных городах Белоруссии после выборов президента страны.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал
«Пресс-секретарь МВД Беларуси».
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