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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Более 400 человек задержаны во время массовых акций протеста в Минске

По всей стране задержаны несколько сотен человек. В разных районах Минска — более 400 человек. Напомним, массовые акции протеста начались в Минске и различных городах Белоруссии после выборов президента страны.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал
 «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
Телеканал 360°09:29
Подробнее о событии
РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

РБК13:29
REGNUM

Названо число задержанных участников акций протеста в Минске

REGNUM09:13
Коммерсантъ

МВД сообщило о 250 задержанных протестующих в Минске

Коммерсантъ09:37
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске

РИА Новости08:34
ТАСС

В Минске в ходе акции протеста задержали около 250 человек

ТАСС08:23
Интерфакс

В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске

Интерфакс08:26
Газета.Ru

В Минске на протестах задержали больше 400 человек

Газета.Ru12:52
КП - Беларусь

МВД: На акциях протеста, которые прошли в Беларуси 12 сентября, были задержаны 114 человек. Из них 87 будут судить

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