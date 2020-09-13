По всей стране задержаны несколько сотен человек. В разных районах Минска — более 400 человек. Напомним, массовые акции протеста начались в Минске и различных городах Белоруссии после выборов президента страны.

С чего всё началось По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Телеканал 360° 09:29