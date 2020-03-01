Фанатские группировки европейских клубов объединились для подписания письма против возобновления чемпионатов во время пандемии коронавируса. Эту информацию распространяет ресурс Sport Campania.

Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона

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