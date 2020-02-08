Экономика
КоммерсантъБолее 400 компаний опасаются падения доходов из-за коронавируса
Компания Facebook заявила, что из-за вспышки заболевания могут возникнуть проблемы с производством шлемов виртуальной реальности Oculus. Nike объявила о закрытии половины своих магазинов Китае.
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Футбол
«Вальядолид» и «Вильярреал» сыграли вничью
"Вальядолид" и "Вильярреал" в матче 23-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Футбол
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
Футболисты леверкузенского "Байера" переиграли дортмундскую "Боруссию" в матче 21-го тура чемпионата Германии, в котором команды забили на двоих семь мячей.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Спецназ потерял стрелка и заложников в Таиланде
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Гаджеты
Инсайдер продемонстрировал разницу между Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Изображения наглядно демонстрирует разницу между моделями Mi 10 и Mi 10 Pro. Как и ожидалось, главное отличие будет заключаться в камере.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
13-летняя Камила Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию в соревновании одиночниц.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Авто
Пикап Hummer EV получит три электромотора
По сообщению президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную мощностью около 1000 лошадиных сил.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Шоу-бизнес
Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов
Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Авто
Suzuki представила свой первый купе-внедорожник
Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.
Авто
Начались продажи недорогого кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Новинка создавалась на платформе от Skoda Karoq. Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 111 800 юаней или чуть 990 000 рублей.
Армия и оружие
Американские военные обстреляны в Афганистане
Официальный представитель армии США в Афганистане полковник Сонни Леггетта, в своем заявлении сообщил, что военнослужащие США и Афганистана попали под обстрел 8 февраля во время проведения совместной операции в восточной провинции Нангархар.
Футбол
Де Брюйне о «Реале»: «Если хочешь выиграть ЛЧ, нужно побеждать лучших»
Считаю, это те матчи, в которых ты хочешь играть. Вы хотите играть в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира, Евро и так далее.