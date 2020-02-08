Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее 400 компаний опасаются падения доходов из-за коронавируса

Компания Facebook заявила, что из-за вспышки заболевания могут возникнуть проблемы с производством шлемов виртуальной реальности Oculus. Nike объявила о закрытии половины своих магазинов Китае.
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с чего всё началось
Компания Amenity Analytics создала систему
, которая отслеживает влияние коронавируса нового типа 2019-nCoV на деловые операции и экономические условия.
РБК11:34

Подробнее о событии

Мировой бизнес пожаловался на потери от коронавируса

Телеканал 360°17:41

Доходы более 400 компаний могут упасть из-за коронавируса

ГЛАС.RU06:09

Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

Говорит Москва13:48

Более 400 компаний заявили о возможной потере прибыли из-за коронавируса

Lenta.ru13:32

Более 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

РБК12:07

Более 400 компаний опасаются падения доходов из-за коронавируса

Коммерсантъ15:00

Более 400 компаний предупредили о возможном падении доходов из-за коронавируса

Forbes05:10
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Происшествия

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

ТАСС 19:36
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Игры

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 03:57
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

РИА Новости 15:03
Футбол

В финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд

Metaratings 13:34
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания вчера в 06:30
Футбол

Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег

Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
ODDS.ru 13:39
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
BFM.ru 03:19
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Происшествия

На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели

Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.
РИА Сахалин-Курилы 02:14
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru 03:48
Теннис

Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации

Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.
Коммерсантъ 14:30
Армия и оружие

В США назвали лучший авианосец

Lenta.ru 16:01
Происшествия

СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане

Следственный комитет России озвучил основные версии крушения вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Известия вчера в 13:16
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ 04:00
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:07
Технологии

Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ

Японский производитель Showa Denko сообщает о завершении создания пластин магнитной записи на базе HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording).
Игромания.ру 13:11
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 вчера в 18:00
Футбол

Слуцкий спел перед игроками «Рубина»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
ProstoProSport 14:40
Авто

Skoda показала внешность новой Octavia RS iV

Новое поколение «заряженного» лифтбека Skoda Octavia представлено чешским производителем.
Юга.ру вчера в 04:31
Футбол

Московский ФК «Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре

Футболисты московского «Спартака», переигравшие команду «Партизан» из Сербии, стали победителями предсезонного международного турнира — Кубка Париматч Премьер-2020.
REGNUM 09:46
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Политика

Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия 17:59
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым человеком в стране по версии журнала Forbes.
Политическая Экспертиза 06 февраля в 08:55
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