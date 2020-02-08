с чего всё началось

Компания Facebook заявила, что из-за вспышки заболевания могут возникнуть проблемы с производством шлемов виртуальной реальности Oculus. Nike объявила о закрытии половины своих магазинов Китае.

Экономика Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Происшествия На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.

Теннис Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Футбол Слуцкий спел перед игроками «Рубина» Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.

Общество Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.