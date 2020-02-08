Общество
КоммерсантъБолее 400 компаний опасаются падения доходов из-за коронавируса
Компания Facebook заявила, что из-за вспышки заболевания могут возникнуть проблемы с производством шлемов виртуальной реальности Oculus. Nike объявила о закрытии половины своих магазинов Китае.
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Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Игры
Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Культура
Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ
Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Футбол
Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег
Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Происшествия
На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели
Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Теннис
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.
Армия и оружие
В США назвали лучший авианосец
Происшествия
СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане
Следственный комитет России озвучил основные версии крушения вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи, сообщает ТАСС.
Технологии
Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ
Японский производитель Showa Denko сообщает о завершении создания пластин магнитной записи на базе HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording).
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Футбол
Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Авто
Skoda показала внешность новой Octavia RS iV
Новое поколение «заряженного» лифтбека Skoda Octavia представлено чешским производителем.
Футбол
Московский ФК «Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре
Футболисты московского «Спартака», переигравшие команду «Партизан» из Сербии, стали победителями предсезонного международного турнира — Кубка Париматч Премьер-2020.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся
Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Экономика
Потанин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes
Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым человеком в стране по версии журнала Forbes.