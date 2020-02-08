Общество
Говорит МоскваБолее 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Происшествия
Взрывы слышны в ТЦ в Таиланде, где находится убивший 20 человек солдат
В торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде, где до сих пор находится военнослужащий, убивший более 20 человек, произошла серия взрывов.
Финансы
Будет расти: эксперт назвал курс доллара на неделю
По мнению экспертов, на предстоящей неделе рост курса доллара вполне может продолжиться и дойти до 65.
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Здоровье
Рошаль ответил на слова Мурашко о врачебных ошибках
Хирург добавил, что статистику следует улучшать и скрывать её не стоит. Ранее Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Армия и оружие
В учениях «Си Бриз-2020» примут участие 19 стран и семь катеров Госпогранслужбы Украины
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Политика
Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Общество
Венецианский карнавал открылся водным парадом
Традиционный Венецианский карнавал открылся 8 февраля театрализованным парадом вдоль берегов канала Каннареджо.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».