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Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

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Здоровье Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

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