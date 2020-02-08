Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваБолее 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.
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Мировой бизнес пожаловался на потери от коронавируса

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Рестораны фастфуда в Китае запустили бесконтактную доставку

Inc-news.ru06 февраля в 02:15

Более 400 компаний заявили о возможной потере прибыли из-за коронавируса

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Более 400 компаний сообщили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

Реальное время12:49

Аналитическая система изучит заявления о коронавирусе и его последствиях

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Более 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

РБК12:07

Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

Говорит Москва13:48
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Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

РЕН ТВ 04:00
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Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 63

РЕН ТВ 20:49
Гаджеты

Вышел браузер Microsoft Edge 80

В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
3DNews 12:50
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец 08:03
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
RT на русском 12:47
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости 20:08
Гаджеты

Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась

Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
3DNews 06 февраля в 05:28
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала самого красивого мужчину России

Life.ru 12:36
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер 02:37
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Армия и оружие

Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Lenta.ru 20:42
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

Четверо человек провалились под лёд в Ленобласти, есть погибшие

Двое детей провалились под лёд на заполненном водой карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
REGNUM 07:06
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

Коммерсантъ 19:55
Армия и оружие

США создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

РЕН ТВ 16:08
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Игры

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 03:57
Технологии

Составлен список вредоносных Android-приложений

Более 20 Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными.
Русская Планета 05 февраля в 20:26
Футбол

«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Советский спорт 14:39
Кино

Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Один из самых долгоиграющих сериалов на телевидении «Ходячие мертвецы» в конце месяца возвращается со второй половиной 10 сезона.
Киноафиша России вчера в 06:09
Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:42
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Piter.tv вчера в 02:56
Космос

Япония запустила новый разведывательный спутник

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.
РЕН ТВ 20:57
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