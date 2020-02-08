Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.

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Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Гаджеты Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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