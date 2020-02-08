Общество
Говорит МоскваБолее 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Гаджеты
Вышел браузер Microsoft Edge 80
В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Гаджеты
Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась
Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
Четверо человек провалились под лёд в Ленобласти, есть погибшие
Двое детей провалились под лёд на заполненном водой карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Игры
Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года
Технологии
Составлен список вредоносных Android-приложений
Более 20 Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказались вредоносными.
Футбол
«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Кино
Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Один из самых долгоиграющих сериалов на телевидении «Ходячие мертвецы» в конце месяца возвращается со второй половиной 10 сезона.
Общество
Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах
Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Космос
Япония запустила новый разведывательный спутник
Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.