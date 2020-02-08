Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваБолее 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.
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Сотни крупных компаний потеряют прибыль из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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