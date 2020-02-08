Общество
Говорит МоскваБолее 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль
Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря. По последним данным, число случаев заражения в КНР превысило 34,5 тысячи, более 700 человек умерли.
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Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Наука
Переносчиками коронавируса назвали панголинов
Китайские исследователи предположили, что панголины являются переносчиком коронавируса.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Спорт
Британская пловчиха намерена получить российское гражданство
Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
Политика
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Общество
Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла даты анонса Xiaomi Mi 10 в Китае и в мире
Наконец, источники опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Pro в руках пользователя.
Экономика
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Армия и оружие
Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
Футбол
Семак признал, что из-за лимита «Зенит» не сможет выпускать оптимальный состав
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы после контрольного матча с ЦСКА (3:2) на сборе в Испании, передает корреспондент Sport24 Владимир Колос.
Игры
Rockstar Games продала 120 миллионов копий Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.