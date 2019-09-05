Технологии
Мойка78В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook
В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере. Как пишет портал techcrunch.com, телефонные номера были связаны с уникальными идентификаторами пользователей Facebook.
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Techcrunch рассказал об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook
Ведомостивчера в 20:24
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Культура
Актриса театра Адыгеи получила титул «Царица России»
Победительницей конкурса «Царица России» стала Асиет Вайкок. О ней известно, что она — заслуженная артистка Адыгеи и Абхазии.
REGNUM 07:22
Кино
Названа дата премьеры «Tomb Raider: Лара Крофт 2»
Премьера сиквела приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт» состоится 19 марта 2021 года.
Культуромания 02:40
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Общество
Жителя Марий Эл оштрафовали за богослужение на огороде
Как сообщает сайт республиканской прокуратуры 5 сентября, жителя города Козьмодемьянска оштрафовали за использование приусадебного участка и расположенного на нём дома в качестве «культового объекта для совершения богослужений и церемоний религиозной группой Евангельских христиан баптистов».
Фонтанка.Ру 07:26
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Футбол
Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.
Чемпионат 04:21
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru вчера в 17:10
Финансы
Официальный курс евро снизился на 19 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.
РИА Новости 06:50
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Авто
Новый кроссовер Geely Atlas Pro вышел в продажу
Автомобиль уже доступен у официальных дилеров марки в Китае под именем Boyue Pro, а в России новинка появится несколько позже под названием Atlas Pro.
Новые автомобили 04:58
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34