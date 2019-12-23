Экономика
REGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Первая «Дальневосточная ипотека» окончательно одобрена в Амурской области
ГТРК Амур22 декабря в 21:01
Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Интерфаксвчера в 07:34
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Политика
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В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
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Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера экс-посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Авто
В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17%
С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Экономика
Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Наука
Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1
После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.
Общество
Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники
1, 2 и 7 января 2020 года объявлены выходными днями у всех почтовых отделений в России.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Здоровье
Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине
Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.