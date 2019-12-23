Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Шоу-бизнес Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.

Общество Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Экономика Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.

Авто В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17% С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.

Экономика Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии 213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Наука Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1 После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.