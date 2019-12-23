Экономика
REGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Интерфаксвчера в 07:34
Первая «Дальневосточная ипотека» окончательно одобрена в Амурской области
ГТРК Амур22 декабря в 21:01
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Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
Финансы
Рубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей.
Футбол
Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд в сборной России»
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сообщил, что не будет расстраиваться, если его рекорд по числу голов за национальную команду будет побит.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Транспорт
Первый пассажирский поезд в Севастополь прошел по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.
Происшествия
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 25 декабря для жителей Бердска
Общий гороскоп на неделю 18 по 25 декабря 2019 года Гороскоп с 18 декабря по 25 декабря для жителей Бердска: Овен Неделя для некоторых из Овнов связана с решением болезненных семейных проблем.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области
В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Общество
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение
Спутник Земли закроет Солнце максимум на 15 процентов, такое положение небесных тел будет в самом начале затмения.
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала, что насморк в случае неправильного лечения может привести к серьёзным осложнениям.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
Армия и оружие
Российские военные за год сбили в Сирии 53 беспилотника
Общество
Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае
24 декабря около 12 часов по местному времени в Хабаровском крае при проведении испытательных полётов потерпел крушение новейший российский боевой самолёт Су-57.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью телеканалу «Украина» призвал ввести ограничительные меры против против прямых поставок газа из России.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Армия и оружие
Украина продала США оснащенный лазерной пушкой советский корабль
Советское опытное судно "Диксон" проекта 596П, проданное Украиной Соединенным Штатам Америки по цене металлолома, могло быть оснащено лазерной пушкой.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба
Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.