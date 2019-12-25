Экономика

REGNUMREGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
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