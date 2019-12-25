Экономика

REGNUMREGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Кредиты более чем на 100 млн рублей выдали по «дальневосточной ипотеке» за две недели

Якутия 2401:18

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

REGNUMвчера в 19:32

Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 1 млрд рублей

ТАСС23 декабря в 08:09

Банк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей

РБК23 декабря в 09:09

Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей

Банки.ру23 декабря в 08:18

Льготной ипотеки на 107 млн рублей уже выдали на Дальнем Востоке

EastRussiaвчера в 19:38

Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей

Интерфакс23 декабря в 07:34
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Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

REGNUM 01:27
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
ТАСС 01:18
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей 23 декабря в 11:03
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
РИА Новости вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК вчера в 16:47
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 23 декабря в 06:48
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Как работают Яндекс.Новости?
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