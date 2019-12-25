Экономика
REGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 1 млрд рублей
ТАСС23 декабря в 08:09
Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Банки.ру23 декабря в 08:18
Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Интерфакс23 декабря в 07:34
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