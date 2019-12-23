Экономика

REGNUMREGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

REGNUM19:32

Льготной ипотеки на 107 млн рублей уже выдали на Дальнем Востоке

EastRussia19:38

Первая «Дальневосточная ипотека» окончательно одобрена в Амурской области

ГТРК Амур22 декабря в 21:01

Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей

Банки.рувчера в 08:18

Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 08:09

Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 07:34

Банк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей

РБКвчера в 09:09
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Общество

Моржей из «китовой тюрьмы» после продажи отправили в Крым

В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.
РИА Новости 22:55
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru 22:17
Транспорт

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
RT на русском 21:28
Транспорт

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
ПРАЙМ 22:15
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия 19:52
Армия и оружие

Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио

Администрация японского города Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива дала в среду согласие на размещение там закупаемых в США военных конвертопланов Osprey.
ТАСС 21:22
Общество

В Японии арестовали депутата по делу об игорном бизнесе

Прокуратура японского Токио арестовала депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от компаний из Китая для лоббирования их интересов в игорном бизнесе, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM 22:17
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru 21:08
Политика

Названы имена членов правительства Приморского края

Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя Правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Primpress.ru 22:52
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Здоровье

В Ростове не хватает доноров: жители Дона смогут сдать кровь накануне Нового года и во время каникул

Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на Областной станции переливания крови стал меньше, сообщает организация Молодые медики Дона.
Don24 11:17
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Известия 20:50
Экономика

Первый брендированный отель откроют в Дагестане

Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
Ридус 19:21
Происшествия

На Сахалине задержали участников ОПГ, промышлявших мошенничеством

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.
АСТВ 19:32
Гаджеты

Xiaomi представила умную механическую клавиатуру с голосовым набором

Компани Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь.
iXBT.com 22:44
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости 18:32
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

В результате нападения погибли 35 мирных жителей, в основном женщин, а также семь военных, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 16:59
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Технологии

Переводчик Google для Android поумнел

Компания Google обновила приложение переводчика для смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android.
iXBT.com 22:55
Происшествия

В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры

Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
RT на русском 22:19
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 22:57
Экономика

ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ

В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Коммерсантъ 17:43
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
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