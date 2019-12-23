Экономика
REGNUMБолее 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Первая «Дальневосточная ипотека» окончательно одобрена в Амурской области
ГТРК Амур22 декабря в 21:01
Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» на 1 млрд рублей
Интерфаксвчера в 07:34
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Общество
Моржей из «китовой тюрьмы» после продажи отправили в Крым
В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Транспорт
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
Транспорт
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Армия и оружие
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио
Администрация японского города Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива дала в среду согласие на размещение там закупаемых в США военных конвертопланов Osprey.
Общество
В Японии арестовали депутата по делу об игорном бизнесе
Прокуратура японского Токио арестовала депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от компаний из Китая для лоббирования их интересов в игорном бизнесе, сообщает агентство Kyodo.
Политика
Названы имена членов правительства Приморского края
Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя Правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Здоровье
В Ростове не хватает доноров: жители Дона смогут сдать кровь накануне Нового года и во время каникул
Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на Областной станции переливания крови стал меньше, сообщает организация Молодые медики Дона.
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Экономика
Первый брендированный отель откроют в Дагестане
Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
Происшествия
На Сахалине задержали участников ОПГ, промышлявших мошенничеством
Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.
Гаджеты
Xiaomi представила умную механическую клавиатуру с голосовым набором
Компани Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
В результате нападения погибли 35 мирных жителей, в основном женщин, а также семь военных, сообщает Reuters.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Технологии
Переводчик Google для Android поумнел
Компания Google обновила приложение переводчика для смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».