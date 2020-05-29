Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 40% бравших микрозаймы россиян в апреле просрочили выплаты

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Доля просроченных микрозаймов в России в апреле составила 40%

Газета.Ru03:11

В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

REGNUMвчера в 23:22

Более 40% бравших микрозаймы россиян в апреле просрочили выплаты

РИА Новости02:24

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Lenta.ru01:53

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
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Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс вчера в 07:44
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Здоровье

О последствиях коронавируса для курильщиков рассказал нарколог

Коронавирус может заставить некоторых россиян бросить курить, заявил в беседе с радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Live24 02:08
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Энергетика

Нефтяные цены снижаются на данных о росте запасов в США

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
Финмаркет вчера в 11:24
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Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Общество

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
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Кино

Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня 27 мая в 07:17
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Происшествия

В Тамбовской области коронавирус выявили у месячной девочки

Тамбов, 29 мая 2020, 09:29 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 02:29
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Общество

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
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Общество

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая

В столице 29 мая ожидается рекордное количество осадков, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва 01:29
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Общество

Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 15 июня

Губернатор принял решение, что режим самоизоляции будет продлен в Воронежской области до 15 июня.
Полиграф.Медиа вчера в 11:52
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Финансы

Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК «Велес Капитал»

Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Финмаркет вчера в 09:50
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании в начале июня

Аномальное похолодание придет в Москву в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 22:19
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Здоровье

В Роскачестве объяснили, как алкоголь сказывается на фигуре

В Роскачестве рассказали, как алкоголь может сказываться на фигуре.
Аргументы недели 01:38
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Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Территория новостей вчера в 11:38
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
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