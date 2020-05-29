Экономика
РИА НовостиБолее 40% бравших микрозаймы россиян в апреле просрочили выплаты
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд.
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с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
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Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней
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Коммерсантъ вчера в 18:19
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Тамбов, 29 мая 2020, 09:29 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.
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