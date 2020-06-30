Коронавирус
REGNUMБолее 40% граждан России оказались к началу эпидемии без сбережений
Москва, 30 июня 2020, 07:20 — REGNUM Сбережения к началу эпидемии, вызванной распространением коронавируса, отсутствовали у 45% граждан России, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ.
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с чего всё началось
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.РБКвчера в 23:00
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