В Якутии владельцы «дальневосточного гектара» получили более 41 млн рублей поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ. Самую большую денежную помощь оказали получателям гектара в Хабаровском крае — 392 млн рублей.

Более 40 млн рублей поддержки получили владельцы ДВ-гектара в Якутии

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций.

Происшествия Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Посол США в России Джон Хантсман завершил работу Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Происшествия СМИ сообщили об отставке трёх московских судей за нарушения Издание утверждает, что судьи отправлены в отставку после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Единоборства Александр Емельяненко подрался с соперником до боя Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.

Политика CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Политика Байден просил Порошенко уволить генпрокурора Шокина Бывший вице-президент США Джозеф Байден просил экс-президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, который инициировал расследование в отношении руководства холдинга Burisma, сообщает ТАСС.

Технологии Операторов 5G обяжут использовать российские серверы Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".

Экономика Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.

Футбол Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.