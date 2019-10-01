Общество
REGNUMБолее 40 млн рублей поддержки получили владельцы ДВ-гектара в Якутии
В Якутии владельцы «дальневосточного гектара» получили более 41 млн рублей поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ. Самую большую денежную помощь оказали получателям гектара в Хабаровском крае — 392 млн рублей.
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Более 5,6 тыс. получателей «дальневосточного гектара» могут взять льготную ипотеку - эксперт
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