Общество

REGNUMREGNUMБолее 40 млн рублей поддержки получили владельцы ДВ-гектара в Якутии

В Якутии владельцы «дальневосточного гектара» получили более 41 млн рублей поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ. Самую большую денежную помощь оказали получателям гектара в Хабаровском крае — 392 млн рублей.
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Более 40 млн рублей поддержки получили владельцы ДВ-гектара в Якутии

REGNUM20:31

Более 5,6 тыс. получателей «дальневосточного гектара» могут взять льготную ипотеку - эксперт

Интерфакс - Россия06:07
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