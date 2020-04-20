Коронавирус
Газета.RuБолее 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
По одной жертве выявили в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек. Всего на данный момент в России инфицированы более 47 тыс. человек, выздоровели - 3 446.
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Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Транспорт
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РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК вчера в 13:02
Общество
Общежитие Первого медицинского университета закрыли на карантин
Общежитие № 3 Первого меда закрыли на карантин в связи с обнаружением у нескольких студентов коронавируса.
Карповка 03:17
Авто
Известны цены на новый Cadillac Escalade
Обнародованы цены на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade нового, 5-го по счёту, поколения.
UsedCars.ru вчера в 13:25
Происшествия
При пожаре в конюшне в Екатеринбурге погибли 12 лошадей и 5 собак
Пожар произошел в деревянной конюшне в Екатеринбурге, в результате погибли 12 лошадей и пять собак, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
РЕН ТВ 02:03
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит квадратный планшет в салоне
Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
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Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Экономика
Треть предпринимателей отмечали снижение выручки еще до режима самоизоляции
Треть (34%) субъектов малого и среднего предпринимательства фиксировали сокращение выручки своих компаний в условиях распространения коронавируса COVID-19 в конце марта, еще до того, как власти ввели карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мартовского индекса RSBI (ежемесячное исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и MAGRAM Market Research).
Коммерсантъ 03:29
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
Общество
Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга.
РИА Новости 04:25
Политика
Россия получила пять миллионов медицинских масок из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью в виде медицинских масок и медицинской марли прибыл в Москву.
Lenta.ru 18 апреля в 15:22
Общество
В Пензенской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
В своем телеграм-канале Дина Черемушкина предоставила оперативные данные по коронавирусу в Пензенской области на утро 20 апреля.
Пенза-взгляд 03:01
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11