По одной жертве выявили в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек. Всего на данный момент в России инфицированы более 47 тыс. человек, выздоровели - 3 446.

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 216

Финансы Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 2,6K

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 462

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр. 37

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом. 105

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 109

Общество Общежитие Первого медицинского университета закрыли на карантин Общежитие № 3 Первого меда закрыли на карантин в связи с обнаружением у нескольких студентов коронавируса. 10

Авто Известны цены на новый Cadillac Escalade Обнародованы цены на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade нового, 5-го по счёту, поколения.

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела. 117

Экономика Треть предпринимателей отмечали снижение выручки еще до режима самоизоляции Треть (34%) субъектов малого и среднего предпринимательства фиксировали сокращение выручки своих компаний в условиях распространения коронавируса COVID-19 в конце марта, еще до того, как власти ввели карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мартовского индекса RSBI (ежемесячное исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и MAGRAM Market Research).

Общество Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга. 20

Политика Россия получила пять миллионов медицинских масок из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью в виде медицинских масок и медицинской марли прибыл в Москву. 424

Общество В Пензенской области выявлено 25 новых случаев коронавируса В своем телеграм-канале Дина Черемушкина предоставила оперативные данные по коронавирусу в Пензенской области на утро 20 апреля. 6

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 48

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 6

Общество В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер. 44