Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБолее 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

По одной жертве выявили в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек. Всего на данный момент в России инфицированы более 47 тыс. человек, выздоровели - 3 446.
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За сутки в России от коронавируса погибли 44 пациента

Комсомольская правда03:40

В России ещё 44 человека умерли от последствий коронавируса

REGNUM04:00

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

Газета.Ru03:49

В России число смертей заразившихся коронавирусом превысило 400

РБК04:20

В России за сутки — 4 268 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:40

За сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

ТВ Центр03:38

За сутки в России выявили 4 268 новых случаев коронавируса

Daily03:37
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

На Южном Урале создана система выдачи и проверки пропусков

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлены уже 97 заражённых коронавирусом.
REGNUM 05:42
Происшествия

Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса

По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
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Технологии

Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей.
OAnews 01:43
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда

РИА Новости 05:58
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Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
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Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Происшествия

В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19

Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,7K
Политика

Военным после репетиции парада Победы предписали карантин

REGNUM 04:58
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Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

RT на русском 05:37
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Общество

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
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Фигурное катание

Фигуристка Радионова объяснила востребованность Загитовой в шоу

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила востребованность олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовых шоу.
Газета.Ru 03:54
Общество

В Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 17 муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:55
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Здоровье

Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву

В центральных регионах страны высокие зарплаты Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 04:49
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Гаджеты

LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet

LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera вчера в 13:31
9
Финансы

Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем

Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
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Общество

«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
3
Общество

В Пензенской области еще 25 человек заболели коронавирусом

Возраст пациентов от 4-х до 92 лет Оперштаб обнародовал актуальные данные по коронавирусу в Пензенской области.
Prо Город Пенза 03:22
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Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
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Происшествия

Пьяная россиянка выронила ребенка во время спуска из окна по простыням

Lenta.ru 04:37
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Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Космос

Астрономы показали последнее мозаичное изображение от «Спитцера»

Астрономы показали мозаичное изображение, которое было создано из последних снимков космического инфракрасного телескопа «Спитцер», полученных за пять дней до перехода обсерватории в режим вечной «спячки».
N+1 18 апреля в 07:56
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