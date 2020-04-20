По одной жертве выявили в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек. Всего на данный момент в России инфицированы более 47 тыс. человек, выздоровели - 3 446.

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

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