В России за последние сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Там отметили, что почти половина случаев была выявлена активно, а зараженные не имели признаков болезни.

За сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

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