Будьте в Плюсе

Более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров

Порядка 42% опрошенных компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями.
ТАСС
Еще порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения, а 28% отметили, что не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров.
ТАСС
Отмечается, что руководители прибегают к найму работников в возрасте из-за нехватки молодых специалистов.
ТАСС
Наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).
URA.Ru

С чего всё началось

Опрос: около 42% работодателей готовы взять на работу пенсионеров наравне со всеми
Еще порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения, а 28% отметили, что не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров.
ТАСС23:02

Подробнее о событии

Более 40% работодателей в РФ принимают на работу пенсионеров
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