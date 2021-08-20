Как сообщается, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД Испании не получил от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.
Верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, заявил РИА Новости глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).