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Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

45 рейса в московских аэропортах были задержаны или отменены из-за тумана.
URA.Ru
По информации на 22.45 мск понедельника, во "Внуково" 11 рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" - семь рейсов задержаны, 11 отменены.
РИА Новости
В Шереметьево задерживаются четыре рейса, отменены девять.
НТВ
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.
РИА Новости

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Самолет в столичном аэропорту Шереметьево взлетел в условиях сильного тумана
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