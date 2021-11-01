Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
Минздрав Италии вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, это один из приоритетных вопросов, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче газете "Коммерсантъ".
На фоне событий, которые разворачиваются сейчас в Донбассе, СМИ распространили сообщение о том, что в окружение Народной милиции ДНР якобы оказался украинский спецназ, который несколько дней назад занял село Старомарьевка.