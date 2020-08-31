Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
Подробнее о событии
REGNUM

Каждая вторая компания не сможет заплатить налоги в 2020 году — эксперт

REGNUM10:40
Накануне.Ru

Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года

Накануне.Ru01:21
ФедералПресс

40 % российских компаний могут разориться

ФедералПресс04:17
Говорит Москва

Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москва03:55
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ru03:04
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ru05:24
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомостивчера в 16:58

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
41

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюс05:24
5

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости13:30
8

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
74

«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».
ТК Звезда05:58
73

В России анонсировали вакцинацию от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.
Lenta.ru05:30
1,1K