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REGNUM
REGNUM

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
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REGNUM

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

REGNUM06:53
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ru03:04
Московский Комсомолец

Стало известно о грядущей в России налоговой катастрофе

Московский Комсомолец04:45
ФедералПресс

40 % российских компаний могут разориться

ФедералПресс04:17
Говорит Москва

Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москва03:55
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ru05:24
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомостивчера в 16:58

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Масштабная программа по вакцинации от гриппа в Москве начнется 1 сентября, в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Ведомости07:00
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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