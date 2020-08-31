Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.В источнике
С чего всё началось
Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса
40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
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