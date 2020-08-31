Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.