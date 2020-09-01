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KM.ru
KM.ru

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
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Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомости30 августа в 16:58
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Более 40% предприятий не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 12:43
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Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москвавчера в 03:55
Турпром

Коронавирус в России на 31.08: в конце года 40% российских предпринимателей не смогут оплатить отложенные налоги

Турпромвчера в 09:32
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Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ruвчера в 05:24
REGNUM

Каждая вторая компания не сможет заплатить налоги в 2020 году — эксперт

REGNUMвчера в 10:40
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России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ruвчера в 03:04
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Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомости30 августа в 16:58

Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».
Взгляд.ру06:39

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru06:05
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«Арсенал» просит РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский "Арсенал" просит Российский футбольный союз (РФС) проверить арбитра Алексея Матюнина на полиграфе и больше не назначать его на матчи команды, заявил РИА Новости генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.
РИА Новости06:19

Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04