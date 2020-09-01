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KM.ru
KM.ru

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомости30 августа в 16:58
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«Властям России хочется, чтобы у всех были долги»

Рамблер01:52
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ruвчера в 03:04
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ruвчера в 05:24
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Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москвавчера в 03:55
REGNUM

Каждая вторая компания не сможет заплатить налоги в 2020 году — эксперт

REGNUMвчера в 10:40
Накануне.Ru

Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года

Накануне.Ruвчера в 01:21
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Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомости30 августа в 16:58

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии
РИА Новости07:12
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Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04
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