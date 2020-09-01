Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
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Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса
40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомости30 августа в 16:58
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Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года
Накануне.Ruвчера в 01:21