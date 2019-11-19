Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Известиявчера в 23:54

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38

Колыма побила рекорд 40-летней давности по добыче золота

Московский Комсомолец Колымавчера в 22:16

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русскомвчера в 22:51
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 17 ноября в 16:24
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости вчера в 09:46
Авто

Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года

Общая выручка от реализации новых лековых авто в нашей стране за 9 месяцев 2019 года составила 1 трлн 819,1 млрд рублей, это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником

Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.
Суть событий вчера в 04:36
Технологии

Новосибирская компания придумала адресный перевод чаевых официантам

Созданный новосибирской компанией сервис 2tip начал работать в начале ноября, на его создание и разработку ушло более трех месяцев.
Деловой квартал (Новосибирск) 17 ноября в 23:59
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

РИА Новости вчера в 05:31
Кино

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
ТАКТ-Новости 17 ноября в 00:30
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:47
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

В Челябинске пропал гражданин Великобритании

В Челябинске сутки разыскивают 40-летнего гражданина Великобритании.
Znak.com вчера в 13:15
Наука

Ученые объяснили причину роста живота с возрастом

Актуальные Новости вчера в 22:01
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также РСПП, фонда управления "Сколково", фонда поддержки 57-й школы в Москве.
Коммерсантъ вчера в 01:57
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Здоровье

За раннее выявление онкозаболеваний врачам предложено платить премии

Ещё одним положением документа изменяется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Парламентская газета вчера в 17:07
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году

"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря.
Life.ru вчера в 10:40
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:49
Футбол

Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии

В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
Sputnik Армения вчера в 23:23
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких

Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Туапсинские вести 17 ноября в 09:26
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Политика

В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Life.ru 17 ноября в 08:59
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