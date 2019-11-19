Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Колыма побила рекорд 40-летней давности по добыче золота

Московский Комсомолец Колымавчера в 22:16

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русскомвчера в 22:51

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Известиявчера в 23:54

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

REGNUM вчера в 22:42
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
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Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Активисты установили там палатки, провели ночь и в понедельник утром заблокировали входы в парламент, не пуская внутрь депутатов.
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Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Политика

В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
Известия вчера в 18:13
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Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler

Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
78.ru вчера в 20:17
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В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Авто

Болид Bloodhound LSR обновил личный рекорд скорости

Создатели Bloodhound намерены побить рекорд скорости передвижения наземного транспорта, который на данный момент зафиксирован на отметке в 1609 км/ч.
Car.ru 16 ноября в 07:59
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Космос

Ученые обнаружили в Магеллановых Облаках «космических павлинов»

Территория новостей 16 ноября в 00:07
Гаджеты

В бюджетных смартфонах на Android нашли опасную уязвимость

Эксперты по кибербезопасности из компании Kryptowire обнаружили в бюджетных смартфонах на базе ОС Android более 140 приложений, которые могут быть использованы хакерами для кражи данных и других вредоносных действий.
МИР 24 17 ноября в 10:31
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Футбол

Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 10:08
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru вчера в 04:24
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:09
Финансы

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском вчера в 12:04
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Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

RT на русском 00:26
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
News.ru 00:30
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском 00:24
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