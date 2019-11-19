Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

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