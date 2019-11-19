Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября золотопромышленники Магаданской области добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщается, что лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, его предприятия добыли 16,25 тонны.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Известиявчера в 23:54

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

Колыма побила рекорд 40-летней давности по добыче золота

Московский Комсомолец Колымавчера в 22:16

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русскомвчера в 22:51

Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
РИА Новости вчера в 21:49
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Общество

Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
REGNUM 01:11
Происшествия

В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов

Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
РБК 01:29
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

RT на русском вчера в 23:08
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Daily Storm 01:37
Игры

Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life

Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
iXBT.com 01:24
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией.
Lenta.ru вчера в 15:58
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Говорит Москва 00:24
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное