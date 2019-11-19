Экономика
RT на русскомВ Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота
Отмечается, что по состоянию на 1 ноября золотопромышленники Магаданской области добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщается, что лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, его предприятия добыли 16,25 тонны.
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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