Отмечается, что по состоянию на 1 ноября золотопромышленники Магаданской области добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщается, что лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, его предприятия добыли 16,25 тонны.

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

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