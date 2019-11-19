Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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с чего всё началось
«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится
 в сообщении на сайте регионального правительства.
RT на русскомвчера в 22:51

Подробнее о событии

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

Колыма Плюс05:15

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Известиявчера в 23:54

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русскомвчера в 22:51

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
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