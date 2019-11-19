Экономика
ИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.RT на русскомвчера в 22:51
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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