с чего всё началось

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Общество Роскомнадзор продолжит наказывать СМИ за ссылки на сайты с матом Накануне главные редакторы целого ряда СМИ обратились к главе регулятора Александру Жарову с просьбой разъяснить, почему Роскомнадзор штрафует издания за ссылки на материалы с матом.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество Группу детей из Ирака доставили в Москву С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.

Армия и оружие В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России» «Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.

Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

Политика Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.

Общество Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии» В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.

Футбол В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.

Единоборства Выступавшая в хиджабе британка скончалась на турнире по ММА 26-летняя представительница Великобритании иранского происхождения Саида Саи Алетаха, выступавшая в смешанных единоборствах и по религизоным соображениям надевавшая на тренировки и официальные поединки хиджаб, скончалась во время турнира в Саутгемптоне.